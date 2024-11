Ilgiorno.it - Il risparmio è il vero motore della crescita: deve essere tutelato

Riccardi Il debito pubblico di per sé non rappresenta un problema se, come dicono gli economisti, è compatibile. Rinnovare le scadenze con nuove emissioni e pagare gli interessi a maturazione. Oltre ad avere un corretto rapporto debito/Pil. Le entrate da fatturato (Pil) del Paese, se sono inferiori alle uscite, comprensive di interessi, incrementano il debito. Diciamo, per completezza che quello pubblico mondiale è stimato, nel 2024, a centomila miliardi di dollari. Con trend preoccupante in. Non sfugge l’Europa, spesso insensibile ad uno stato di salute precaria di un suo membro (Grecia docet), con ricadute negative nello intero Continente. In particolare lo Stivale, importante Paese esportatore soprattutto nel Mec subirebbe recessione ed austerità che dovessero colpire una Nazione continentale.