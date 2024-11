Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta quattordicesima puntata: chi sarà eliminato?

Anticipazionidi sabato 23 novembre 2024Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Il verdetto del televoto decreterà chi tra Alfonso, Amanda, Clayton, Jessica e Lorenzodalla Casa.Nel corso della serata, Jessicala protagonista di una sorpresa: potrà riabbracciare la mamma Marina. Spazio anche al confronto tra Lorenzo e Javier, un tempo molto legati ma ora divisi per questioni di cuore (Shaila). Riusciranno a trovare un punto di incontro?Infine, prima della consueta tornata di nomination, un inaspettato ‘gioco delle coppie‘: giocherà con le coppie consolidate e con quelle in procinto di nascere per provare a capire quanto siano solide le relazioni.