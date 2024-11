Sport.quotidiano.net - Gp Las Vegas 2024: i pronostici e le strategie di gara

Las(Stati Uniti d'America), 23 novembre- La Ferrari ha messo un primo tassello per ricucire il gap dalla McLaren nel mondiale costruttori. Per noi italiani, causa fuso orario, la giornata di qualifiche di Formula 1 è cominciata presto, con la pole position di un George Russell apparso molto in palla. Il britannico ha sfruttato al massimo la velocità sfoggiata dalla sua Mercedes sul giro secco, ma la notizia più importante di giornata arriva per i tifosi del Cavallino Rampante. Carlos Sainz scatterà domani in seconda posizione sulla griglia di partenza, mentre Charles Leclerc lo farà in quarta piazza, alle spalle di un inaspettato e bravissimo Pierre Gasly. Le Rosse si sono messe dietro le due McLaren di Norris (sesto) e Piastri (ottavo), in un fine settimana che potrebbe incidere tantissimo sulla corsa al titolo iridato costruttori.