Ilrestodelcarlino.it - Federiciana senza soldi, mancano 8 milioni: così il sogno svanisce

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 23 novembre 2024 – Rischia di sfumare ildella nuova biblioteca(prevista a fianco della struttura storica che sarà ristrutturata) nonostante il progetto esecutivo redatto da Mario Cucinella, architetto noto a livello internazionale, conosciuto in tutto il mondo e che realizzerà anche il Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025. Il bando comunale per la ricerca di sponsor privati – servono almeno 8di euro – si chiude domani ma al momento pare che non siano giunte proposte. E a questo punto sembra alquanto improbabile che imprenditori locali o nazionali si possano fare avanti all’ultimo minuto. Fano realtà di provincia, che non ha certo l’appeal delle grandi città, ha sperato nel traino di due figure di rilievo come l’architetto Cucinella e l’armatore Corrado Montanari che ha legato il suo nome alla Memo e ha anche creduto in questa nuova realizzazione, tanto da finanziare il progetto esecutivo con 400mila euro.