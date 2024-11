Ilgiorno.it - Ecco i progetti del Politecnico per il Serbelloni

L’illustre passato, il triste presente, e chissà, il futuro: studenti delal lavoro sul vecchio ospedale, "un gioiello della città, una risorsa per l’intera zona". Si inaugura oggi, nella cappella del vecchio nosocomio in via Trieste, l’esposizione di lavori realizzati, nei mesi scorsi, nel laboratorio di conservazione delle architetture complesse della scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni deldi Milano. Al centro dell’attività compiuta dagli studenti la conoscenza tecnico-storica del prezioso edificio monumentale. Ma l’iniziativa è anche un nuovo tassello della campagna, in corso da anni, che mira a tener saldi interesse, studio e ricerca di prospettive di rinascita dell’edificio, oggi inutilizzato e ostaggio di un inarrestabile degrado.