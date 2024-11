Sport.quotidiano.net - Cosenza Modena 1-1: un pari pieno di rimpianti

, 22 novembre 2024 – Poteva andare meglio. Poteva andare anche peggio. Sul piatto della bilancia pesa, troppo, la prestazione di Defrel, da potenziale giustiziere dela protagonista, suo malgrado, della sofferenza canarina. Vero è che ora tutte le partite cominciano ad avere una rilevanza molto più grande, ilavrebbe avuto bisogno di ottenere il massimo per uscire ancora un po’ dalle sabbie mobili. I primi venti minuti sono tutti di marca calabrese. L’ex Strizzolo fa tremare il palo alla sinistra di Gagno dopo neanche sei giri di cronometro (e sarebbe stato un super gol), Florenzi è il più pericoloso, Mazzocchi ci prova da fuori: in generale, piùche. I canarini, per sistema di gioco, scelgono di lasciare Caso, Palumbo e Defrel all’uno contro uno coi tre difensori di Alvini ed è una mossa che, passata la burrasca, funziona.