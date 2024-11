Sport.quotidiano.net - Ciclismo: sospesa l'assemblea delle società a Livorno per mancanza del quorum

, 23 novembre 2024 – Colpo di scena adove presso la sede del CONI era stata indetta l’per l’elezione del nuovo Comitato Provinciale. I lavori sono stati sospesi in quanto ladi alcunenon ha permesso di raggiungere ilre che non può essere inferiore al 35 per cento degli aventi diritto al voto. Come è noto ildeve essere calcolato sul numeropresenti o delegati (no tecnici – no atleti). Visto che il numero era insufficiente l’è stataed è stato deciso di riconvocarla per sabato 14 dicembre, in pratica alla vigilia dell’regionale in programma presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata domenica 15 dicembre. Ricordiamo che all’dierano due i candidati per la presidenza (quello uscente Davide Venanzoni e Alessio Freschi) e cinque i candidati per 4 posti, per il ruolo di consigliere, Paolo Fruzzetti, Marco Funicolo, Federico Mammoli, Roberta Santini, Andrea Sinigaglia, mentre non risultavano candidature per il delegato che spetta alla provincia di