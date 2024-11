Cultweb.it - Che fine ha fatto Life, la rivista fotografica più importante del mondo?

Fondata nel 1883,Magazine è stata per decenni un punto di riferimento nel panorama editoriale internazionale. Con le sue immagini iconiche, infatti, ha documentato i momenti più significativi della storia del XX secolo dallo sbarco in Normandia, con gli scatti di Robert Capa, alle proteste studentesche degli anni ’60, fino all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy avvenuto il 22 novembre 1963. La, infatti, riuscì ad ottenere in esclusiva il filmato di Abraham Zapruder, pubblicando i frame più drammatici di quel momento.Tuttavia, l’avvento dell’era digitale e i cambiamenti nel modo di consumare l’informazione hanno segnato l’inizio del declino della versione cartacea della. Dopo vari tentativi di rilancio, nel 200oha cessato definitivamente le pubblicazioni lasciando un vuoto incolmabile nell’ambiente culturale.