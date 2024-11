Anteprima24.it - Borrelli: “Sui social sostegno al presunto killer di Francesco Pio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Inetwork continuano a rappresentare una vetrina per baby gang e piccoli criminali che in modo sempre più spavaldo e arrogante si mostrano minacciosi mimando il gesto della pistola con in sottofondo musiche e parole che richiamano alla cultura camorrista. Tra i protagonisti anche il figlio di una tiktoker, già protagonista, all’interno della Galleria Umberto di Napoli di offese e minacce contro il deputato di Alleanza Verdi Sinistra,Emilio, al quale sono stati segnalati i nuovi video”. Lo rende noto lo stessoche segna anche “messaggi diPio Valda,autore dell’omicidio diPio Maimone agli chalet di Mergellina”. “Non alzate ancora i bicchieri, non è ancora finita” scrivono in un post gli amici di Valda – dice– I messaggi die incoraggiamento aldiPio Maimone sono una vergogna inaudita e rappresentano il vero malessere che attanaglia una parte della gioventù della nostra città, affascinata dalla cultura camorrista fino al punto di non provare alcun pentimento e il minimo rimorso per uno degli omicidi più tragici avvenuti a Napoli, dove ha perso la vita un giovane che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.