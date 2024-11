Gaeta.it - Aggressione in un presunto taxi a Napoli: arrestato un uomo per rapina e violenza sessuale

Facebook WhatsAppTwitter Una terribile esperienza è quella vissuta da una giovane donna a, dove ti troviamo di fronte a un episodio diche ha scosso la comunità. Mentre la ragazza stava aspettando unper tornare a casa, ha preso posto in un’auto che pensava fosse quella prenotata. Tuttavia, una volta a bordo, ha ben presto realizzato che il conducente aveva intenzioni malefiche. Questo evento è avvenuto la notte scorsa in via Fratelli Grimm nel quartiere di Ponticelli, un’area già nota per episodi di criminalità.L’incubo a bordo dell’autoAppena entrata, la giovane ha immediatamente avvertito una situazione scomoda che si è trasformata in un incubo. Il conducente ha iniziato a molestarla e, a seguito della reazione della donna, la situazione è degenerata. L’aggressore non si è fatto scrupoli e l’ha schiaffeggiata, sottraendole anche il cellulare.