Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch e Seth Rollins rubano la scena alla prima mondiale di ‘Moana 2’ alle Hawaii

Leggi su Zonawrestling.net

Ci sono molte speculazioni sul futuro dinel wrestling professionistico da quando ha preso una pausa dopo l’edizione di RAW del 27 maggio. Sebbene non sia ancora tornata in WWE, di recenteè stata vista con suo marito,di Moana 2. È comune per le Superstar della WWE partecipare a eventi sul red carpet per film o serie TV molto attesi. Al momento, Moana 2 è al centro dell’attenzione, poiché il film uscirà in tutto il mondo il 27 novembre 2024, con grandi aspettative di successo al botteghino.In vista del suo debutto, Moana 2 ha tenuto la suaal Disney Aulani Resort. L’evento ha visto la partecipazione di molte celebrità di spicco, inclusi come di consueto alcuni nomi della WWE, tra cui Cody Rhodes.