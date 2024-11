Anteprima24.it - Urban Center e aggiornamento Ptcp, fondi ai progetti della Provincia

Tempo di lettura: < 1 minutoDue proposte progettualidi Avellino ammesse a finanziamento dalla Regione Campania, nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozionequalità dell’architettura. Entrambe hanno ottenuto valutazioni molto positive, tanto da attestarsi al primo posto delle due differenti graduatorie.I quarantamila euro totali di finanziamento andranno a irrobustire gli investimentiper la realizzazione dell’, ai fini dell’del(Pianto Territoriale di Coordinamentole), alla lucenuova leggeistica regionale e per il concorso di progettazione “Rigenerazionea del Mulino Giardino”, per valorizzare l’area dell’antica struttura a ridosso delle miniere di zolfo di Tufo.