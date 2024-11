Lanazione.it - Una “giornata biologica” per gli alunni del Signorelli

Arezzo, 22 novembre 2024 – Una “” per glidelL’orientamento è diventato parte integrante dell’attività didattica allo scopo di accompagnare gli studenti nell’individuazione progressiva dei loro talenti e delle loro propensioni, in modo che la realizzazione personale diventi la meta di un processo ponderato e ben pianificato. Tra le varie azioni l’I.I.S.ha deciso di realizzare anche un “orientamento attivo” che ha portato gli studenti direttamente in una realtà, che potrebbe diventare il loro futuro ambito di formazione e poi professionale. Da questo anno scolastico la Curvatura Biomedica del Classico di Cortona amplia e diversifica la sua offerta formativa, aggiungendo alle lezioni teoriche di potenziamento attività “sul campo”. La prima esperienza ha visto glidelle classi quarta e quinta trascorrere un’interapresso il Polo universitario San Miniato di Siena, dove ha sede il Dipartimento di Scienze della vita.