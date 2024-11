Rompipallone.it - Ultim’ora Italia, il CT Spalletti riceve la notizia bomba: ora è ufficiale

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 12:58 di AlessiaL’ora sa cosa le aspetta: lae il CT Lucianosta già pensando a come iniziare a lavorare con gli azzurri.L’ha dimostrato di aver intrapreso un nuovo percorso dopo il tracollo degli Euro 2024; in Nations League ha dato sensazioni positive, al netto della sconfitta all’ultima gara dei gironi contro la Francia. Il percorso, ne è sicuro il CT, è quello giusto. Ecco poi ladell’arrivata alle orecchie degli azzurri.A Nyon, questa mattina, si è tenuta la cerimonia dei sorteggi per la fase dei quarti di finale di Nations League che si giocheranno a marzo. Chi passerà si sfiderà nella cosiddetta Final Four, in una gara secca tra il 4 e 5 giugno; la finale ci sarà poi l’8 giugno.