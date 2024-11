Ilrestodelcarlino.it - Tra la Bianchi e Valeria restano le minacce

Cadono, almeno per il momento, le accuse di stalking controBartolucci, la moglie dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva. La Procura di Rimini, a seguito della denuncia presentata nel luglio scorso dalla nuora di Pierina, Manuela, ha presentato una richiesta di archiviazione per l’ipotesi di reato di atti persecutori continuati e aggravati. Archiviazione alla quale si sono però opposti i legali di Manuela, l’avvocato Nunzia Barzan e il consulente e criminalista Davide Barzan. Resta tuttavia aperto il secondo filone di indagine, quello relativo alle accuse die diffamazione, per il quale il pubblico ministero avrebbe notificato alla Bartolucci l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, preludio ad una eventuale richiesta di rinvio a giudizio.