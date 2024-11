Lanazione.it - Tra jazz e fumetto ad Abbadia Isola

Musicae l’arte delsi incontrano in un appuntamento a dir poco originale. Succede domani alle 17.30 nei locali del BarMaM ada Monteriggioni. Due grandi protagonisti si confronteranno in “L’improvvisatore: un dialogo tra“, in cui Sualzo e Stefano Cocco Cantini terranno una spettacolare presentazione della omonima graphic novel di Sualzo, al secolo Antonio Vincenti. Si tratta di un grande autore e illustratore che ha iniziato la sua carriera negli anni ’90 collaborando con il Corriere della sera. Diventa poi autore di libri per ragazzi e comincia subito a lavorare per le principali case editrici italiane. Le sue opere sono pubblicate in tutto il mondo. Quando è stato chiesto a Sualzo di venire a presentare “L’improvvisatore“ al Museo Archeologico Monteriggioni, e avendo saputo che il grandeista Stefano Cocco Cantini collabora stabilmente alla realizzazione di quella casa delche sta diventando, si è entusiasmato, dicendo che proprio Cantini e il suo sax sono stati fonte di ispirazione.