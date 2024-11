Lanazione.it - Terranuova Traiana all’esame Livorno

Arezzo, 22 novembre 2024 – Sul campo della capolista in uno stadio, il Picchi, che ha conosciuto anche la serie A e che mette i brividi. Trasferta complicatissima domenica per il, che andrà all'Ardenza contro il, la squadra più forte del campionato, come dimostra anche la classifica attuale. Solo per i più distratti 29 massimi campionati nazionali, 18 dei quali nella Serie A a girone unico, 27 di serie B, 42 tra C, C1, C2 e Lega Pro, 2 campionati di Serie B vinti, 3 di Serie C, una Coppa Italia di C e la partecipazione alla Coppa UEFA 2006-2007. Questa la storia del blasonato. Per dire nel 2006 la Terranuovese giocava, con tutto il rispetto, con Mercatale, Gallianese, Luco e Palazzolo tra le altre nel girone C di Prima categoria, lacon Vacchereccia, Terontola, Fratta e Montecchio nel girone N di Seconda categoria, mentre ilse la vedeva con Rangers Glasgow, Maccabi Haifa, Auxerre e Partizan Belgrado.