Terzotemponapoli.com - Stadio Maradona, ristrutturazione o impianto nuovo?

Leggi su Terzotemponapoli.com

Saràdelloo il Napoli avrà in futuro uno? Ciro Borriello, consigliere del Comune di Napoli, ha e l’architetto Zavanella hanno detto la loro sull’argomento a Radio Goal. Di seguito le parole dei due a Radio Kiss Kiss Napoli., le parole di Ciro BorrielloCosì il consigliere comunale: “Ricordo che la Regione Campania mise a disposizione 20 milioni di euro per le Universiadi. Ilagli Europei? Abodi è una persona estremamente competente e ci dava una mano anche quando c’ero io. Era presidente della Lega Serie B e conosce molto bene la vicenda, il suo allarme è molto fondato anche se ha una predilezione per Napoli, ne riconosce uno status europeo”.Gino Zavanella e il progettoCosì l’architetto: “Progetto? Lo sto pensando, ho bisogno di parlare con De Laurentiis col quale non ho ancora parlato.