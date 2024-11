Rosolino, compie 40 anni il ristorante sul Lungomare reso famoso dai Vip

Leggi su Ildenaro.it

Maradona, Ornella Vanoni, Peppino Di Capri, calciatori, politici, magistrati, tutti i grandi hanno cenato da Antonio, che oggi festeggia 40di storia del notosuldi Napoli, e 55di carriera. Tutti chiedevano il “rigatone“, cavallo di battaglia dello chef Luigi Napolitano, che oggi come allora lavora nelle cucine del locale e che ha creato un piatto in perfetto stile’80, preparato con pomodorini, melanzane, prosciutto cotto e parmigiano. Con lui, da 12c’è lo chef Stefano Iermano, lavorano in stretta sinergia e adesso tutti vanno pazzi per lo “spaghettone“, cucinato con aglio, olio, gamberi rossi e tarallo sbriciolato. La storia: nel 1985 Antonio apre il” e lancia in città, per la prima volta, le “cene spettacolo”, riproposte con successo oggi, nel fine settimana, dalle figlie Astrid e Monica, che da oltre 15lavorano nel mondo della ristorazione.