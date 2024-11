Gaeta.it - Roma: nel 2025 inizia la costruzione della prima scuola N-zeb nel quartiere Torrino-Mezzocammino

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilsegnerà l’inizio dei lavori per laa energia quasi zero di, situata nel. Questo progetto non solo punta a fornire un’educazione sostenibile agli alunni, ma si prefigge anche di diventare un centro di aggregazione per il, offrendo spazi per attività culturali e sociali. La nuovarappresenta un passo importante verso un’educazione più innovativa e responsabile dal punto di vista ambientale.La giunta capitolina approva il progettoIl progetto definitivoè stato approvato dalla Giunta capitolina e sorgerà in viale Gianluigi Bonelli. Questa struttura avrà una superficie complessiva di 5mila metri quadri e si comporrà di tre edifici di due piani, dedicati alle aule, agli uffici, ai laboratori e ai servizi.