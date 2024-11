Gaeta.it - Residenti del Villaggio Verde Azzurro Esprimono Preoccupazioni al Consigliere Paolacci

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione abitativa del quartiereè al centro di una lettera inviata al, nella quale ile lororiguardo alla qualità della vita quotidiana. La missiva mette in luce le problematiche legate alla mancanza di spazi verdi e alle esigenze delle famiglie con animali domestici, mirando a un confronto diretto con le autorità locali.Le esigenze dei: difficoltà quotidiane nel quartiereIdel, un tempo considerato un’area per seconde case, sono ormai diventati una comunità stabile. La lettera di ringraziamento alevidenzia come il quartiere non sia tra i più agiati, ma piuttosto abitato da persone laboriose che hanno costruito con sacrificio la loro vita.