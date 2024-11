Lanazione.it - Questioni di cuore. Cure per gli infarti. In Maremma si vive meglio e di più

La rete contro l’infarto di Grosseto ancora una volta eccelle: lainfatti è leader nazionale nella classifica del programma nazionale Esiti. Per il quinto anno sono ancora una volta qui i migliori dati sulla sopravnza all’infarto. Insomma secondo le informazioni pubblicate nel Pne 2024, nel territorio della provincia grossetana si registra la migliore sopravnza in italia sia a 30 giorni dall’infarto che ad un anno dall’evento acuto. Soddisfazione per i tanti professionisti sanitari che lavorano in questo settore. "La Rete contro l’infarto – si spiega dalla Asl – si dimostra la migliore non solo nel trattamento dell’acuzie ma anche nella presa in carico del paziente successivamente alla dimissione. Il dato non è solo riferito alla città ma riflette la performance di tutta la rete provinciale e questo a sottilineare ancora una volta che i presìdi di provincia oltre ad essere indispensabili per i territori sono per alcune specializzazioni delle eccellenze.