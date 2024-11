Amica.it - Prendersi cura delle unghie dopo lo smalto semipermanente

Ci risiamo.mesi di, lerisultano fragili e tendenti a sfaldarsi. Magari per colpa di una rimozione non proprio ortodossa (qui tutti gli errori da evitare quando si rimuove loa casa). GUARDA LE FOTOTendenzaa ballerina: idee colorate, baby boomer, con french e nude Comere lepostCome fare per prenderseneprima di tornare in salone e sfoggiare di nuovo una manicure nuova di zecca? Innanzitutto,la rimozione, è meglio fare una pausa di almeno 1 o anche 2 settimane tra una seduta e l’altra: in quest’arco di tempo si concede alledi riposare e rinsaldarsi.Un altro accorgimento è quello di applicare un olio o una crema nutriente per le mani quotidianamente, per idratare in profondità: prima di andare a dormire o anche tutta la notte, per un’azione più decisa.