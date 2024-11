Piperspettacoloitaliano.it - Perché Cecchini immagina Don Matteo, la scena del commovente dialogo con Terence Hill e Nino Frassica in Don Matteo 14

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Non è realtà, ma solozione. Il “ritorno” di Donè nella mente e nel cuore diLa quinta puntata di Don14 è stata piena di sorprese. La più attesa era ovviamente quella del presunto ritorno di, che alla fine c’è stato per davvero. Sebbene con vari sovrapposizioni e video montaggi, possiamo ritenerlo come un piccolo ritorno quello di Don. Anche se qualcuno lo ritiene deludente, quella vista in puntata è unadensa di significato, che ci lascia gioia e tristezza allo stesso tempo. MaDonDon? Sogno o realtà ?Non è semplice nostalgia.si sente ancora in colpa per non aver salutato di persona il suo amico Don(fuggito in quella notte per dirigersi in Africa).