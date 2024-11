Calciomercato.it - Partita truccata in Italia, l’ex Inter confessa: “C’era accordo per pareggio”

“Dopo aver trasformato il rigore, anziché esultare, si è messo le mani sul volto”. I due gol a ridosso del novantesimoConfessione choc delcalciatore dell’. Su Youtube ha svelato che unadi ventuno anni fa venne combinata: “Mi dissero che non avrei più dovuto entrare in area”.tutto: lafu(LaPresse) – calciomercato.itLuis Jimenez spiazza tutti, anzi sconvolge tutti con le sue dichiarazioni rilasciate al canale youtube ‘Vamo a Calmarno’.trequartista dell’, oggi 40enne, ha parlato apertamente di gara, con riferimento ad Atalanta-Ternana di ventuno anni fa. Precisamente del 21 dicembre 2003, 20esima giornata di Serie B con i nerazzurri in vetta alla classifica a +5 dagli umbri terzi.Il match terminò 1-1, con i due gol siglati a ridosso del novantesimo: al rigore degli ospiti di Zampagna, rispose pochi secondi dopo Budan.