Ilgiorno.it - Nuove idee a San Maurizio. La casa per single con figli

Leggi su Ilgiorno.it

Un vero e proprio centro per ospitare genitori soli conminori. È stato inaugurato a Cologno Monzese, sarà gestito dalla storica associazione cittadina Creare Primavera ed è stato intitolato a don Mario Ronchi, indimenticato parroco della frazione di Sanal Lambro. Proprio nel quartiere periferico si trova lo stabile che è stato riqualificato per accogliere tre nuovi nuclei con bambini. "La nuovafamiglia di via Garibaldi è nata proprio da un’idea di don Mario, a cui è stata dedicata dopo essere stata completamente ristrutturata - ha spiegato l’assessore Alessandro Del Corno, presente al taglio del nastro con il sindaco Stefano Zanelli e l’assessore ai Servizi sociali Antonio Velluto -. Don Mario, per la sua grande umanità, coniugata a una fede salda e forte e per una forte caratterizzazione sociale, sarà sempre ricordato come una grande testimonianza pastorale della comunità di San".