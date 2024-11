Lapresse.it - Napoli, Lega e Napoli Capitale firmano accordo federativo: Rivellini nuovo responsabile cittadino

Salvini Premier e l’associazione politico – culturalehanno siglato unche unisce le due realtà in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Crescenzio, presidente di, è stato nominatodella. “Oggi avviane una fusione importante con, abbiamo già due consiglieri comunali, forse arriverà anche il terzo. La volontà è esserci per dare risposte a questa cittadinanza” ha dichiarato Claudio Durigon, vice segretario federale. Per Gianpiero Zinzi, coordinatore dellain Campania: “E’ un pattoche rafforza lae in Campania. Fa parte del percorso di riorganizzazione che stiamo mettendo in campo con la consapevolezza di voler dare forza alla Campania tutta”.