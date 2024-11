Lapresse.it - Musica, Malgioglio lancia ‘Rosa Tormento’: “Il mio pezzo più erotico”

E’ uscito il singoloTormento‘ di Cristiano, di cui è stato anche diffuso il video. Protagonista della clip, oltre al cantautore e showman siciliano, l’ex gieffina Samira Lui che si muove tra sonorità e ambientazioni latinoamericane. “All’inizio avevo pensato a Luisa Ranieri – svelaa LaPresse – perché amo le donne sensuali ed eleganti e lei rispecchia tutto questo. Poi ho deciso di puntare su una donna che richiamasse la sensualità dell’attrice brasiliana Sonia Braga. E chi poteva averla se non Samira? Lei è bella e, pur non essendo di Cuba, ne rappresenta l’anima”.: “Racconto la mia vita e gli amori che ho avuto”Il ritornello del brano è, infatti,que linda eres‘, un classico delladell’isola caraibica con quasi 100 anni di storia.ha quindi deciso di modernizzarla con “un testo e unafatti ex novo” sull’onda del recente successo su TikTok del brano originale e di un suo ricordo personale: “Quando abitavo all’Avana avevo un ragazzo che me la cantava con la chitarra” racconta “io stesso l’ho cantata per 20 anni e poi ho deciso di rifarla”.