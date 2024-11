Liberoquotidiano.it - Metà francese e metà algerino? La mossa di Spalletti: ecco chi vuole a tutti costi nella sua Italia

Rayan Cherki non è uno sbarbatello, un talento in erba da coltivare. E' un calciatore fatto e finito, molto forte, con caratteristiche rare: è uno dei pochi ancora in grado di creare superiorità saltando l'uomo. I dribbling ubriacanti sono il motivo che lo hanno reso famoso fin da giovanissimo, ma ormai a 21 Cherki è molto di più di un giocatore da highlights. E' infatti diventato un ottimo regista offensivo, che lega il gioco tra le linee o sull'esterno, sfruttando i controlli, la tecnica e i passaggi sopra la media. Non solo è capace di saltare l'uomo in dribbling, ma è anche bravo nel giocare di prima, nel fare le sponde. La Nazionalena sarebbe fortunata ad avere un giocatore del genere, anche perché le sue caratteristiche rappresenterebbero un valore aggiunto nel sistema di gioco di