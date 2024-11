Ilfattoquotidiano.it - Mandato d’arresto per Netanyahu, Salvini spacca il governo: “In Italia è il benvenuto”. Ma Crosetto: “Se viene dovremmo arrestarlo”

Matteosfida la Corte penale internazionale el’asse delsulper il premier israeliano Benyamine il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant. “Conto di incontrare presto esponenti delisraeliano e sevenisse insarebbe il. I criminali di guerra sono altri”, dice il vicepremier a margine dell’assemblea Anci. Una posizione diversa da quella del ministro Guidoe molto diversa da quella dell’altro vicepremier Antonio Tajani. “Non entro nel merito delle dinamiche internazionali – continua il leader della Lega – Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l’incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni, adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medioriente mi sembra irrispettoso, pericoloso perché Israele non difende solo se stesso ma difende anche le libertà le democrazie e i valori occidentali”, prosegue il leader della Lega.