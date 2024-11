Lettera43.it - Londra, evacuata una parte dell’aeroporto di Gatwick per un bagaglio sospetto

L’aeroporto di, a, ha evacuato precauzionalmente unadel Terminal Sud dopo il ritrovamento di «un oggetto proibito» in un, come riferito dalla polizia britannica. Una squadra per la gestione degli ordigni esplosivi è stata inviata sul posto per ulteriori accertamenti. In un comunicato diffuso su X, l’aeroporto ha dichiarato: «La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra massima priorità. Stiamo lavorando duramente per risolvere il problema il più rapidamente possibile». Durante le operazioni, è stato vietato l’accesso al terminal per garantire la sicurezza di tutti i presenti.A large part of the South Terminal has been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident.Passengers will not be able to enter the South Terminal while this is ongoing.