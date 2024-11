Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: scattano le prime prove libere, le Ferrari vanno all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.36 Verstappen subito con le soft in 1:44.239, quindi Russell con medie a 1.544. Magnussen con medie a 3.4.03.35 Diversi piloti sono subito rientrati ai box dopo un installation lap, mentre Zhou chiude in 1:55.626, ma Bottas migliora subito in 1:49.601.03.34 Si parte con i primi giri lanciati, andiamo a vedere chi andrà a segnare un tempo subito importante sulla Strip.03.32 Alla spicciolata entrano tutti in azione. Anche le due.03.31 Subito primi piloti in azione nella notte italiana, la serata del Nevada. Piastri, Ocon, Gasly, Tsunoda in pista.03.30 Buonanotte a tutti,ora ledel GP di Las!Programma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio di Las, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno