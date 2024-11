Gaeta.it - Latronico verso il cambiamento: il consiglio comunale approva la proposta di trasformazione del nome

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, in provincia di Potenza, ha compiuto un passo significativondo un’iniziativa che potrebbe cambiare il volto del comune. L’idea è di permettere ai residenti di esprimere la propria opinione sulla modifica delin “Terme“. Questo progetto, annunciato dal sindaco Fausto De Maria, viene descritto come una “svolta storica” per la comunità locale, segnando una nuova fase per lo sviluppo economico e turistico della zona.L’importanza del nuovoperIl sindaco De Maria ha evidenziato che l’adozione delTerme” rappresenterebbe molto più di una semplice modifica toponomastica. Per il primo cittadino, si tratta di un’opportunità di crescita che abbraccia potenzialità economiche e identitarie legate al turismo termale.