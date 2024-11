Ilnapolista.it - La Premier batte il City sulle sponsorizzazioni di Stato: 16 club gli votano contro

Leggi su Ilnapolista.it

LaLeague ha sconfitto il Manchester(e l’Aston Villa) al voto sui cosiddetti sponsor “correlati”. IdiLeague hanno votato (16 a favore e quattro contrari) per approvare tre emendamenti alle regole“transazioni tra parti associate”, le ormai famose “apt” (ovvero le regole che disciplinano i rapporti commerciali tra idi proprietà statali e le aziende riconducibili agli stessi Stati) proposti in risposta all’arbitrato deldi quest’estate.Per il Telegraph “si tratta di una sconfitta cocente pere Villa, che nei giorni scorsi avevano scritto ai rivali esortandoli a votarei cambiamenti. Il, che pure è ancora impegnato in un processo cruciale sul cosiddetto “caso delle 115 violazioni” al fair play finanziario, aveva pre-avvertito prima della riunione che sarebbero state prese in considerazione opzioni legali se il voto fosse passato.