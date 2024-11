Gaeta.it - La dieta del futuro: il focus sugli alimenti vegetali per sportivi e non

L'alimentazione a base vegetale sta guadagnando terreno, ponendosi come la nuova frontiera della nutrizione. Durante il convegno "Scienza dell'alimentazione, sport e salute", che si è svolto al Palazzo della Borsa di Genova, esperti e professionisti si sono riuniti per discutere delle potenzialità delle fonti proteiche. Livia Pisciotta, direttrice della Scuola di specializzazione in Scienze dell'Alimentazione dell'Università di Genova, ha illustrato la necessità di aumentare il consumo di queste proteine, ancora sottoutilizzate nel panorama alimentare.Il convegno e la sua importanzaIl convegno ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra esperti di nutrizione,e operatori del settore della ristorazione. La Camera di Commercio di Genova e il Centro Ligure per la Produttività hanno collaborato per dare impulso a iniziative formative mirate agli addetti del settore, come il progetto "Genova Gourmet".