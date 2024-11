Justcalcio.com - Javier Mascherano diventerà allenatore dell’Inter Miami con un contratto triennale

Leggi su Justcalcio.com

secondo quanto riferito da TyC Sport. L'ex centrocampista del Barcellona e del Liverpool guiderà una squadra costellata di stelle che include i suoi vecchi compagni di squadra Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. La sua missione? Guidare il club con sede in Florida al suo primo titolo MLS in assoluto dopo un sorprendente fallimento nell'ottenerlo in questa stagione.Soprannominato El Jefecito (Il piccolo capo), porta con sé l'esperienza manageriale acquisita quando allenava le squadre olimpiche U20 e U23 dell'Argentina.