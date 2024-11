Iltempo.it - Italiani sotto tiro in Libano. Meloni: "Inaccettabile". La mano dietro l'attacco

Indignazione per l'ennesimo episodio contro i caschi blu in. Quattro militaridella missione Unifil sono rimasti feriti in seguito al lancio di due razzi da 122 millimetri sparati contro la base UNP 2-3 di Shama, nel sud del, che ospita il contingente italiano e il Comando del settore ovest di Unifil. I militari non sarebbero gravi. Secondo la prima ricostruzione del ministero della Difesa i due razzi hanno colpito un bunker della base e un locale nei pressi della polizia militare internazionale, provocando danni alle infrastrutture circostanti. Alcuni vetri, a causa dell'esplosione, si sono frantumati colpendo i quattro militari. I due razzi potrebbero appartenere a Hezbollah, secondo quanto riportato da Rainews 24. "Apprendo con profonda indignazione e preoccupazione la notizia dei nuovi attacchi subiti dal quartier generale italiano di Unifil nel sud del, che hanno causato anche il ferimento di alcuni nostri militari impegnati in missione di pace", afferma in un post su X il presidente del Consiglio Giorgia