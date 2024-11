Formiche.net - Indignazione e preoccupazione. La reazione di Meloni agli attacchi a Unifil

“Apprendo con profondala notizia dei nuovisubiti dal quartier generale italiano dinel sud del Libano, che hanno causato anche il ferimento di alcuni nostri militari impegnati in missione di pace”, dichiara la presidente del Consiglio Giorgia. “Desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e del Governo ai feriti, alle loro famiglie e sincera gratitudine per l’attività svolta quotidianamente da tutto il contingente italiano in Libano”.Un attacco contro il quartier generale italiano della missione(United Nations Interim Force in Lebanon) nel sud del Libano ha provocato il ferimento di quattro militari italiani. L’episodio rappresenta un grave segnale di escalation in una regione già profondamente segnata da tensioni politiche e sociali.