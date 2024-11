Tarantinitime.it - Il Trofeo Città di Taranto ai bambini della boxe tarantina

Tarantini Time QuotidianoEdizione speciale dello storicodiper la Quero-Chiloiro, la società di pugilato del maestro benemerito Vincenzo Quero che sta portando in chiusura il suo cinquantaquattresimo anno di attività sul territorio ionico-salentino, e che ha deciso di dedicare la 23^edizione dell’ambito premioal suo fiorente settore giovanile.Una scelta precisa quella del maestro Cataldo Quero, responsabile del settore giovanile per la Federdi Puglia e Basilicata dal 2006 e componenteCommissione Tecnica Nazionale giovanile dal 2013, quella di considerare l’attività giovanile come il cuore pulsante, al quale dedicare le grandi energie che nel corso degli anni portano a formare poi i grandi campioni. “Non è un caso se al momento, i pugili professionistiQuero-Chiloiro, come Giovanni Rossetti, Francesco Magrì, e Andrea Ottomano, siano tutti passati dal nostro settore giovanile”, afferma Cataldo Quero, soddisfatto che alla sua società sportiva sia stato ricosciuto per cinque volte il podio per merito in qualità di Campione d’Italia giovanile, negli anni 2013, 2014, 2017, 2018 e 2023.