’Il contrario della realtà’ | quando la fotografia svela qualcosa d’altro

Taglio del nastro domani alle 16 in Sala d’Ercole a Palazzo d’Accursio per la mostra ’Ilrealtà. Percorso fotografico tra Bologna e il Cielo’ del Gruppo Guarda che proseguirà fino al 30 novembre. Fondato nel 2003 a Bologna da Claudio Loreti, ad oggi il gruppo è composto da un ristretto numero di fotografi che collaborano insieme per la creazione di ogni singolo scatto. Ogni immagine è quindi il risultato di un lavoro collettivo. In questa mostra viene proposta una selezione delle opere più significative realizzate fino ad ora; è una passeggiata attraverso percorsi visivi che esplorano i seguenti temi: Animae, Angelo, Tempo e Ilrealtà Animae, realtà, concetto quest’ultimo che dà il titolo alla mostra, che ha una presentazione e una lettura critica di Alberto Gross.