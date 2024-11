Quifinanza.it - Il codice Ateco entra nella vita degli influencer e diventa una professione ufficiale

Dal primo gennaio 2025, il marketingufficialmente tra le attività professionali riconosciute grazie all’introduzione di undedicato. L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto tra Istat, Eurostat, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Associazione Italiana Content & Digital Creators (Aicdc). Un passo che sancisce l’ingresso di una realtà digitale in continua espansione nelle categorie formali dell’economia italiana.Il vicepremier Matteo Salvini non ha perso l’occasione per rivendicare il merito dell’iniziativa: “Dal primo gennaio 2025 sarà inserito ilper l’attività professionale dimarketing. Una vittoria della Lega grazie al lavoro di questi mesi del nostro sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci”.