Ieri in Campania: non ce l'ha fatta il 18enne coinvolto in un incidente in Irpinia, due feriti anche nel salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 21 novembre 2024. Avellino – Ad una settimana esatta dal terribile schianto in autostrada, non ceAngelo Galasso, ildi Torchiati di Montoro che nella mattinata di giovedì scorso perse il controllo della sua Bmw e dopo aver impattato contro il guard-rail venne sbalzato fuori dall’auto a decine di metri di distanza. (LEGGI QUI)Benevento – A seguito di una tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, il personale della Stazione CC di Sant’Agata dè Goti ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, con applicazione del cd braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 27enne di Sant’Agata dè Goti, gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti e lesioni personali in danno dei genitori.