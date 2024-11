Ilnapolista.it - Garbin: «Bisogna scardinare la società patriarcale italiana, anche le donne possono essere leader»

Leggi su Ilnapolista.it

L’allenatrice delle tenniste italiane della Billie Jean King Cup Tathianaha rilasciato un’intervista a Repubblica dopo la vittoria del torneo.: «lale»Ha qualcosa da dire alla?«Alle nuove generazioni sì. Prendete esempio da queste ragazze. Non mollate, aiutatevi e abbiate coraggio, non rinunciate ai vostri sogni. E alle ragazze: scardinate la nostrale, lo sport lo ha dimostrato, ha ribaltato gli stereotipi. Sara Simeoni, la Valanga Rosa, Federica Pellegrini, la nazionale di volley. gli esempi ci sono, guardateli e guardateci, permettetevi un posto in prima fila».Paolini ha detto che all’inizio nessuno credeva in questa squadra:«Vero, erano tutte giovanissime, io ho insistito: prima si semina, poi si raccoglie.