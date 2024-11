Esports247.it - FIFA Rivals, il nuovo gioco che segna l’era post-EA sarà mobile: cosa sappiamo? Quando uscirà?

Leggi su Esports247.it

Scopri, il primoarcade die Mythical Games, pronto a rivoluzionare il gaming calcistico.Laha ufficialmente presentato il primo videodopo la fine della collaborazione con EA (una collaborazione, ricordiamo, durata circa 30 anni). Si tratta di, untitolo per dispositivi mobili sviluppato da Mythical Games e pensato per offrire un’esperienza calcistica unica.promette un gameplay arcade avvincente, sulla scia del celebreNFL. Gli utenti potranno creare e personalizzare i propri club, migliorare le formazioni con potenziamenti progressivi e sfidare altri giocatori in tempo reale. Ilgratuito, ma includerà acquisti in-app basati sulla tecnologia blockchain Mythos, sviluppata da Mythical Games.Questa novità giunge circa sette mesi dopo le dichiarazioni del presidente della, Gianni Infantino, che aveva anticipato lo sviluppo di unprogetto di “e-game”.