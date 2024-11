Lortica.it - Festa di Fine Anno: Fondazione Arezzo Wave Italia vince il contributo comunale

L’Amministrazionediha approvato la graduatoria delle proposte per l’organizzazione dell’evento di Capod2024.Con il provvedimento n. 2906 del 22 novembre 2024, è stata ufficializzata la graduatoria relativa all’“Avviso pubblico per erogazione contributi per organizzazione delladi2024”. La Commissione tecnica ha valutato i tre progetti pervenuti entro i termini stabiliti, assegnando il primo posto alla, con un punteggio di 36,5 su 45.In seconda posizione si è classificata l’Associazione Music (33,5/45), mentre al terzo posto si trova la APS Quelli del 29 (28,5/45). Il progetto vincitore prevede un grande evento all’aperto in Piazza Sant’Agostino durante la notte di San Silvestro, con attività complementari al chiuso nella sede di Informagiovani.