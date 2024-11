Lanotiziagiornale.it - Dai Cpr in Albania iniziano i rimpatri: non dei migranti, ma degli operatori della coop

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Come non detto. Dietro front, avanti march. È l’ordine arrivato aglierativa Medihospes, vincitrice dell’appalto per la gestione dei centri italiani di Schengjin e Gjader. Secondo fonti albanesi, l’ultimo operatore dovrebbe tornare in Italia entro il weekend. Impossibile avere una conferma dall’ente gestore, che non ha voluto commentare. Del resto, avrebbe poco senso tenere il personale bloccato in, dato che i centri sono desolatamente vuoi.Piccolotti: “, una pagina ignobile”Ieri a confermare la notizia ci ha pensato l’Avs Elisabetta Piccolotti: “Tornano glidall’, i centri rimangono vuoti. La campagna elettorale è finita e non servono più. Se ne riparla alla prossima. Rimane una pagina ignobile per la nostra Patria”.“Con il previsto rientrodell’ente gestore dei Centri italiani in, siamo al capitolo finale di una vergogna di Stato.