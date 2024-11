Lanazione.it - C’era una porta: Camminata in poesia tra le stanze di CasermArcheologica

Arezzo, 22 novembre 2024 –unaintra lediGiovedì 30 novembre 2024 a partire dalle 18.30 su prenotazione.– via Aggiunti 55 Sansepolcro (AR)presenta “una”, una performance diperformativa che anima ledi Palazzo Muglioni per una sola sera, con i poeti Martina Lauretta, Giuliano Logos e Filippo Capobianco, pensato per restituire al pubblico le voci, le storie e le emozioni che hanno attraversato le mura dell’edificio storico di Palazzo Muglioni, a partire dalla figura di Minerva Muglioni, nobildonna promotrice di salotti culturali all'inizio del '900. Sarà un viaggio poetico nelledel tempo, i tre poeti guideranno il pubblico a piccoli gruppi in un'esperienza immersiva.