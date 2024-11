Lanazione.it - Centro La Nara, i dati e le storie: "Ora anche i figli chiedono aiuto. Decisivo il lavoro nelle scuole"

Leggi su Lanazione.it

Francesca Ranaldi, coordinatrice de Lafa il punto della situazione sul territorio pratese. "Il 70% delle donne che si rivolgono a noi sono italiane – spiega –, il restante 30% è di nazionalità straniera. Le richieste diriguardano tutte le etnie. Assenti le donne cinesi. C’è stata una cinese arrivata a noi direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale, vittima di una crudeltà fisica orribile. L’abbiamo aiutata psicologicamente e in un percorso lavorativo, ma poi, ha dovuto lasciare Prato. Le donne straniere se rompono con il loro compagno, spezzano il legame con un’intera comunità, per questo hanno difficoltà a rivolgersi a noi". Dal report annuale de Laemerge in modo allarmante che nonostante la fine di una relazione la violenza tiene in affanno chi ha scelto di uscirne.