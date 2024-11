Inter-news.it - Calhanoglu, il forfait di Verona-Inter anticipa una scelta col Lipsia!

Il grande assente disarà Hakan. Ladi Simone Inzaghi per la trasferta di campionato ne preannuncia un’altra in vista della gara di Champions League contro il.LA NOTIZIA – Alla vigilia diarriva una novità che aleggiava nell’aria da qualche giorno: l’indisponibilità di Hakanper la sfida di domani pomeriggio. L’assenza del centrocampista turco, infatti, non stupisce, considerati i lievi problemi fisici riportati dopo gli impegni con la Turchia. A fare notizia, però, è specialmente la sua non convocazione. Ci si sarebbe aspettati unalmeno in panchina in, e invece mister Simone Inzaghi sceglie di non far partire completamente il centrocampista per la trasferta al ‘Marcantonio Bentegodi’. Una decisione, arrivata da poche ore, che non fa altro chere una mossa del tecnico in vista del prossimo appuntamento in campo dei nerazzurri.