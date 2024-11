Inter-news.it - Belahyane osservato speciale, piano Inter! Mosso Marotta – CdS

Fari puntati su Redadel Verona. Domani l’lo vedrà da vicino, con Beppeche già si è messo sul franco-marocchino.FARI PUNTATI – L’domani alle 15 sarà impegnata sul campo del Verona, allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Beppee Piero Ausilio, in tribuna tiferanno la Beneamata, ma allo stesso tempo guarderanno con estremoesse la partita di un giovane mediano scaligero, di nazionalità marocchina e con cittadinanza francese: ossia Reda. Il giovane centrocampista classe 2004, arrivato lo scorso gennaio a Verona, si sta ritagliando uno spazio più cheessante in questa prima parte di stagione, tanto da accendere i riflettori dell’e Ausilio, racconta il Corriere dello Sport, lo stanno monitorando e ne seguono l’evoluzione in ottica estiva.